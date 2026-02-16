Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцев





Группа депутатов Госдумы предложила ввести мораторий на тарифы ЖКУ до 1 марта 2028 года. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на документ проекта.

- Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года, - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В случае принятия инициативы действие предельных индексов роста тарифов, в том числе для жителей Волгоградской области, будет приостановлено.

По мнению авторов законопроекта, это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику.