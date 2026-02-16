Волгоградцы увидят кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля





Жители Волгоградской области будут наблюдать необычное космическое явление 17 февраля. Как сообщает V102.RU, волгоградцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение в 12:57.

В 2026 году затмение произойдет всего лишь два раза, первое придется на февраль, а второе - на август. К сожалению, увидеть явление без специального оборудования невозможно. Но на него можно будет посмотреть с помощью специальных астрономических сервисах.

Как пояснили специалисты, следующие фазы кольцеобразного затмения можно будет ожидать лишь в феврале 2044 года.