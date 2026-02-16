РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублей





Волгоградская область расположилась на 51-м месте в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, в 2025 году жители региона тратили в месяц 36,3 тысячи рублей. Рост расходов за год составил 2,72%. Это гораздо ниже среднероссийского показателя – 48,8 тысячи рублей с динамикой увеличения потребительских расходов на 12,2%. Большая часть расходов россиян уходила на покупку товаров, на втором месте оказались услуги, а на третьем – общественное питание.

Рейтинг российских регионов возглавили Чукотка и Магаданская область. Так, жители Чукотки тратили в месяц 54,2 тысячи рублей, что на 13,86% выше, чем было в 2024 году. В Магаданской области у жителей уходило в месяц на товары, продукты и услуги 58,7 тысячи – динамика составила 10,15%. Замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ. Например, у жителей Мурманской области потребительские расходы составили 53,7 тысячи рублей. Это на 1% меньше, чем в 2024 году.

Что касается регионов ЮФО, то в Краснодарском крае размер трат жителей составлял 64,2 тысячи рублей в месяц, в Астраханской области – 31,3 тысячи, в Воронежской – 46 тысяч, в Ростовской – 53,2 тысячи.

При этом авторы исследования отмечают, что российская экономика в 2025 году характеризовалась заметным снижением темпов роста, что, в частности, затронуло и потребительский спрос. Позитивная динамика ВВП, наблюдавшаяся ранее, постепенно сходила на нет на фоне высоких ставок, рост зарплат замедлился. В денежном выражении потребители стали тратить более экономно, что связано как с замедлением темпов роста зарплат, так и c ростом стоимости товаров и услуг, подчеркнули эксперты.



