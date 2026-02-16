Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублей

Волгоградская область расположилась на 51-м месте в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, в 2025 году жители региона тратили в месяц 36,3 тысячи рублей. Рост расходов за год составил 2,72%. Это гораздо ниже среднероссийского показателя – 48,8 тысячи рублей с динамикой увеличения потребительских расходов на 12,2%. Большая часть расходов россиян уходила на покупку товаров, на втором месте оказались услуги, а на третьем – общественное питание. 

Рейтинг российских регионов возглавили Чукотка и Магаданская область. Так, жители Чукотки тратили в месяц 54,2 тысячи рублей, что на 13,86% выше, чем было в 2024 году. В Магаданской области у жителей уходило в месяц на товары, продукты и услуги 58,7 тысячи – динамика составила 10,15%.  Замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ. Например, у жителей Мурманской области потребительские расходы составили 53,7 тысячи рублей. Это на 1% меньше, чем в 2024 году.

Что касается регионов ЮФО, то в Краснодарском крае размер трат жителей составлял 64,2 тысячи рублей в месяц, в Астраханской области – 31,3 тысячи, в Воронежской – 46 тысяч, в Ростовской – 53,2 тысячи.

При этом авторы исследования отмечают, что российская экономика в 2025 году характеризовалась заметным снижением темпов роста, что, в частности, затронуло и потребительский спрос. Позитивная динамика ВВП, наблюдавшаяся ранее, постепенно сходила на нет на фоне высоких ставок, рост зарплат замедлился. В денежном выражении потребители стали тратить более экономно, что связано как с замедлением темпов роста зарплат, так и c ростом стоимости товаров и услуг, подчеркнули эксперты.


