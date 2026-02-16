Главное

Общество

Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районам

Общество 16.02.2026 13:57
0
16.02.2026 13:57


Масленица — время шумных проводов зимы и радостной встречи весны. Это праздник с многовековой историей, который в Волгоградской области отмечают с размахом. Рассказываем, где искать самые атмосферные гуляния, в чём глубинный смысл традиций и как отметить каждый день масленичной недели.

Корни праздника: от древних славян до наших дней

Традиции Масленицы уходят в глубокую древность. Ещё до Крещения Руси в конце зимы славяне отмечали пробуждение природы. Они верили, что солнце-бог Ярило, ослабевший за зиму, набирает силу. Удлиняющийся день символизировал победу света над тьмой, а значит, жизни над холодом и голодом.

Главным ритуалом было «умасливание» солнца — отсюда, по одной из версий, и название «Масленица». Круглые, румяные и горячие блины были его съедобным символом. Другая традиция — сжигание чучела или старого хлама — знаменовала прощание с зимней стужей и всем отжившим. С принятием христианства праздник органично вписался в новый календарь, став подготовкой к Великому посту.

Масленичная неделя: как жили на Руси и как можем отметить мы

Каждый день праздничной седмицы на Руси имел свой смысл и название. Многие обычаи актуальны и сегодня.

Понедельник — «Встреча». Начинали печь блины, первый из которых отдавали нуждающимся. В Волгограде в этот день можно испечь блинов по семейному рецепту и начать планировать, на какие гуляния отправиться в выходные

Вторник — «Заигрыши». Молодёжь каталась с горок, устраивала смотрины. Отличный повод сходить на каток или горку в парке – погода позволяет.

Среда — «Лакомка». Знаменитый день, когда зятья приходили к тёщам на блины. 

Четверг — «Разгуляй». Широкая Масленица вступала в силу: все работы прекращались, начинались массовые гуляния, кулачные бои «стенка на стенку», взятие снежных крепостей.

Пятница — «Тёщины вечёрки». Ответный визит: теперь зять должен был угостить тёщу.

Суббота — «Золовкины посиделки». Невестка приглашала в гости родственников мужа.

Воскресенье — «Прощёное воскресенье». Люди просили друг у друга прощения за все обиды, чтобы с чистой душой вступить в пост. Вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с зимой.

Где отпраздновать Масленицу в Волгограде и Волжском: расписание по районам 

Волгоград традиционно готовит обширную программу проводов зимы. Всего запланировано порядка 40 праздничных мероприятий, которые пройдут во всех районах города.

Основные общегородские гуляния «Широкая Масленица» состоятся 22 февраля. Площадкой для главного праздника станет Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) с 12:00 до 17:00. Кульминацией праздника станет сжигание 10-метрового чучела Масленицы.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

21 февраля, 12.00-15.00 — развлекательно- игровая программа «Гуляй, Масленица!». Парк «Юбилейный» 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

18 февраля, 12.00-13.00 — развлекательная игровая программа на Масленицу «Масленичный разгуляй».  ДК «Патриот» 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

20 февраля 17.00-18.30 —праздничное мероприятие «Как богатыри Масленицу зазывали!». Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда (ул. Даугавская, 1) 

22 февраля 12.00-13.30 — праздничное мероприятие «Прощай, Масленица!». Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда (тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 168) 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

22 февраля 12.00-14.00 — народное гулянье «Масленица широкая». Культурно-досуговый комплекс «21 век» (ул. им. Савкина, 8) 

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

22 февраля 10.30-13.00 — праздник «Масленица- барыня грядет...».  Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

21 февраля 11.00-13.00 — масленичные гулянья «Блинное раздолье». Площадка перед МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района» (ул. им. Дзержинского, 17) 

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН 

18 февраля 10.00-11.00 — мастер-класс «Масленица».  Детский городской парк (ул. КИМ, 5) 

21 февраля 13.00-15.00 — интерактивная фотозона «Расступись, народ, Масленица идет!». Площадка у торгового центра «Ворошиловский» (ул. Рабоче-Крестьянская, 9б) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

22 февраля 11.00-17.00 — праздничное мероприятие «Ишь ты, Масленица!». Комсомольский сад

В Волжском «Широкая Масленица» также состоится 22 февраля. В 12:00 в парке «Гидростроитель» гостей ждут театрализованный концерт, ярмарка с блинами и чаем из самоваров, хороводы, игры, шашлыки, фотозоны и сжигание чучела.

А рецепты самых вкусных блинчиков и рекомендации врача о том, как не навредить угощениями на Масленицу своему здоровью,  читайте здесь.

