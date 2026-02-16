



Сегодня, 16 февраля, началась Масленичная неделя - самое время приступить к готовке блинов. В подборке — три удачных рецепта блинов, рекомендации врача по питанию и понятные ответы на вопросы, которые чаще всего возникают во время Масленицы: сколько блинов можно съесть и как приготовить их правильно.

________________________________________

Масленица — один из самых любимых праздников, когда на кухне пахнет горячими блинами, а за столом собирается вся семья. Чтобы угощение радовало не только вкусом, но и самочувствием, важно соблюдать баланс: выбирать удачные рецепты и не переедать.

________________________________________

1. Классические блины на молоке

Тонкие, эластичные и румяные — универсальный вариант для сладких и солёных начинок.

Ингредиенты:

• яйца — 3 шт.

• сахар — 4 ст. л. (или по вкусу)

• соль — 1/3 ч. л.

• молоко — 400 мл

• мука — 130 г

• кипяток — 200 мл

• растительное масло — 3 ст. л.

Как готовить:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены.

2. Влейте половину молока, перемешайте.

3. Постепенно добавьте муку, добиваясь однородной текстуры.

4. Введите оставшееся молоко и тонкой струйкой — кипяток.

5. Добавьте масло и дайте тесту постоять 20–30 минут.

6. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде.

________________________________________

2. Ажурные блины на кефире

Пышные, пористые, с характерными «дырочками». Лучше подавать без жидких начинок.

Ингредиенты:

• кефир — 500 мл

• кипяток — 250 мл

• мука — 300 г

• яйца — 2 шт.

• сахар — 2 ст. л.

• соль — щепотка

• сода — 1 ч. л. без горки

• растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Соедините яйца, сахар, соль и кефир комнатной температуры.

2. Всыпьте просеянную муку, перемешайте.

3. Соду растворите в небольшом количестве кипятка и сразу добавьте в тесто.

4. Влейте оставшийся кипяток и масло.

5. Дайте массе постоять 5–10 минут и жарьте на среднем огне.

________________________________________

3. Блины с цельнозерновой мукой

Более сытный и питательный вариант.

Ингредиенты:

• молоко 1,5% — 600 мл

• цельнозерновая мука — 200 г

• пшеничная мука — 100 г

• яйца — 2 шт.

• сахар — 1 ст. л.

• соль — щепотка

• растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Смешайте оба вида муки.

2. Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко.

3. Постепенно добавляйте мучную смесь.

4. Введите масло и оставьте тесто на 30–40 минут.

5. Выпекайте на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла.

________________________________________

Мнение врача: сколько блинов можно съесть без вреда?

По словам волгоградского врача-терапевта Натальи Жидковой, безопасной считается порция 100–150 г готового продукта — это примерно 2–3 средних блина. Желательно не есть их ежедневно и учитывать общий рацион.

Чтобы сделать блюдо легче:

• уменьшайте количество сахара;

• частично заменяйте белую муку цельнозерновой;

• используйте молочные продукты с пониженной жирностью;

• готовьте на антипригарной сковороде без лишнего масла.

Подавайте блины с легкими начинками — творогом с зеленью, запеченными яблоками с корицей, красной рыбой или свежими ягодами. Это сделает трапезу и вкусной, и более сбалансированной. Такой подход позволит сохранить вкус праздника без перегрузки организма.

________________________________________

Вопрос–ответ

Нужно ли добавлять соду в тесто?

Сода нужна, если вы хотите получить пышные, пористые, «дырчатые» блины (как в рецепте на кефире). Важный момент: соду нужно обязательно погасить (в данном случае – лучше кипятком). Это запускает реакцию с выделением пузырьков углекислого газа, которые и создают ту самую воздушную текстуру.

________________________________________

Сколько нужно яиц и муки на 1 литр молока?

• Мука: 320–400 г. Добавляйте постепенно — тесто должно быть по консистенции как жидкая сметана.

• Яйца: 2–3 крупных. Больше яиц — плотнее структура.

Сначала смешивайте яйца с частью жидкости, затем вводите муку — так легче избежать комочков.

________________________________________

Почему блины прилипают к сковороде?

Чаще всего виноват недостаточный нагрев сковороды или экономия масла. Слишком плотное, густое тесто тоже ведёт к такой проблеме. Чтобы блины не прилипали, дождитесь, пока сковорода хорошо прогреется, слегка смажьте её маслом, а тесто сделайте более жидким, чтобы оно легко разливалось по дну.

Почему блины получаются «резиновыми»?

Всё дело в переизбытке муки и малом количестве жидкости. Такая смесь не растекается как надо и моментально подсыхает на сковороде. Хотите ажурные и нежные блинчики — строго выдерживайте баланс ингредиентов и не бойтесь подливать молоко или воду прямо во время жарки, если видите, что масса слишком густая.

________________________________________

