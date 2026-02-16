Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угаре

Житель Краснооктябрьского района Волгограда проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима за то, что до смерти забил свою жену. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина с августа по сентябрь 2024 года систематически измывался над своей супругой. Поводом служили бытовые ссоры на фоне употребления алкоголя.