В Волгограде в суд направлено уголовное дело по факту взяточничества и мошенничества в особо крупном размере. Правоохранители уличили сотрудника местной газовой службы в организации VIP-обслуживания представителей строительных фирм по особому «тарифу».

- Расследованием установлено, что обвиняемый в период с марта 2018 года по февраль 2025 года, занимая должность начальника структурного подразделения АО «Волгоградгоргаз», получал взятки от учредителей и руководителей строительно-монтажных организаций за ускоренное подписание исполнительно-технической документации, непринятие мер по фактам безучетного потребления газа на ряде коммерческих объектов, - сообщили журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

По расчётам правоохранителей, нехитрым способом мужчина получил от коммерсантов и частных лиц более 2,8 млн рублей. Кроме того, следователями был вскрыт и ещё один эпизод, в рамках которого газовик взял с предпринимателей 2,3 млн рублей за строительство трубопровода, однако впоследствии так и не выполнил обещанного, потратив средства на свои нужды.

Отметим, в отношении фигуранты возбуждено уголовное дело по статьям ч.ч. 3, 5, 6 ст. 290 УК РФ, ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Точку в деле предстоит поставить Краснооктябрьскому районному суду Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»