



В Тракторозаводском районе Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» вынуждены были прибегнуть к крайним мерам прочистки канализационного коллектора. Из-за «глухого» засора коммунальщикам пришлось вырезать фрагмент магистральной канализационной линии большого диаметра.

- В особо сложных ситуациях, когда не помогает механическая прочистка и промывка спецмашиной, коммунальщики используют самый радикальный способ – вскрытие коллектора. Участок засорённой трубы вырезают с помощью спецоборудования и меняют на новый. Такой метод пришлось применить на ул. Тракторостроителей, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.





Работникам пришлось вручную вычищать коллектор через демонтированный фрагмент линии. Как выяснилось, засор спровоцировали сразу несколько старых шин, а также брёвна и ворох старых тряпок.

Отметим, все работы производились без приостановки подачи водоснабжения потребителям.

Фото: «Концессии»