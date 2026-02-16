В Волгограде стартовал предварительный отбор проектов благоустройства, которые будут в приоритетном порядке реализованы в 2027 году. На место в региональном шорт-листе претендуют 20 городских парков, скверов и бульварных пространств.

Красноармейский район в голосовании представлен проектами обновления парка «Пионерский», благоустройства парковой зоны вдоль ул. им. Фадеева и ул. 40 лет ВЛКСМ на участке вблизи стадиона «Темп».

В Кировском районе предлагается обновить территорию по ул. Туркменской, сквер по ул. им. Кирова, бульвар им. 64-й Армии.

В Советском районе — территорию по пр-кту Университетскому. В Ворошиловском районе — ул. Пугачевскую, а также территорию от ул. Академической до берега Волги.

В Центральном районе — ул. Волгодонскую и ул. им. Островского, а также территорию нижней террасы Центральной набережной Волгограда до моста через Волгу и сквер по пр. им. Ленина в границах ул. Краснознаменская и ул. им. Гагарина.

В Дзержинском районе — территории в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии, ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, а также зону у ГУЗ «Поликлиника N 30» и территорию в границах ул. им. Землячки и ул. Космонавтов.

В Краснооктябрьском районе — парк «Победа». В Тракторозаводском районе — спортплощадку напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной, территорию у конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ».

Отметим, голосование организовано на портале Госуслуг. Принять участие в нём могут все волгоградцы старше 14 лет. Проекты-финалисты голосования будут вынесены на региональный этап всероссийского голосования, по итогу которого будет распределено приоритетное финансирование.

Фото из архива ИА «Высота 102»