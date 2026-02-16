Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосование

В Волгограде стартовал предварительный отбор проектов благоустройства, которые будут в приоритетном порядке реализованы в 2027 году. На место в региональном шорт-листе претендуют 20 городских парков, скверов и бульварных пространств.

Красноармейский район в голосовании представлен проектами обновления парка «Пионерский», благоустройства парковой зоны вдоль ул. им. Фадеева и ул. 40 лет ВЛКСМ на участке вблизи стадиона «Темп».

В Кировском районе предлагается обновить территорию по ул. Туркменской, сквер по ул. им. Кирова, бульвар им. 64-й Армии.

В Советском районе — территорию по пр-кту Университетскому. В Ворошиловском районе — ул. Пугачевскую, а также территорию от ул. Академической до берега Волги.

В Центральном районе — ул. Волгодонскую и ул. им. Островского, а также территорию нижней террасы Центральной набережной Волгограда до моста через Волгу и сквер по пр. им. Ленина в границах ул. Краснознаменская и ул. им. Гагарина.

В Дзержинском районе — территории в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии, ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, а также зону у ГУЗ «Поликлиника N 30» и территорию в границах ул. им. Землячки и ул. Космонавтов.

В Краснооктябрьском районе — парк «Победа». В Тракторозаводском районе — спортплощадку напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной, территорию у конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ».

Отметим, голосование организовано на портале Госуслуг. Принять участие в нём могут все волгоградцы старше 14 лет. Проекты-финалисты голосования будут вынесены на региональный этап всероссийского голосования, по итогу которого будет распределено приоритетное финансирование.

Фото из архива ИА «Высота 102»

В Камышине простятся с воином спецоперации Антоном Соколовым
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в феврале
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом доме
Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцев
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской области
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосование
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментов
Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районам
В Волгограде скоростные трамваи идут по усеченным маршрутам
«Да отказ пиши, чо там»: в Волгограде задержали пьяного водителя, спровоцировавшего разборки у бизнес-центра
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфинал
Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угаре
Масленица 2026: 3 проверенных рецепта блинов, советы врача и ответы на главные вопросы
В Волгограде сотруднику «Горгаза» грозит 15-летний срок за VIP-обслуживание
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублей
Засор из покрышек вынудил «Концессии» вскрыть коллектор на севере Волгограда
Подпольную сеть оружейников разоблачила ФСБ в 37 регионах: волгоградцы среди задержанных
В Ростове уличные музыканты гитарой отправили в нокаут зрителя
Парламентский десант проинспектировал станцию водоподготовки под Волгоградом
УФСБ разоблачило запланировавшего сдаться в плен ВСУ волгоградца
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»
Под Волгоградом отлетевшее колесо КАМАЗа пробило Tank
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило дома
Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»
Волгоград на пьедестале – бронза первенства России
Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцев
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять московских авиарейсов
Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенников
В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайн
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублей
 