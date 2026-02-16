С «танцующего» моста упала 17-летняя волгогардка 16 февраля





В Центральном районе Волгограда с «танцующего» моста упала 17-летняя девочка 16 февраля. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, подростка удалось оперативно вытащить из ледяной воды спасателям.





— Несмотря на чрезвычайно сложные условия на акватории — значительную удалённость от берега, наличие дрейфующего льда, сильное течение и порывистый ветер, — они с максимально возможной скоростью добрались до места бедствия. К моменту прибытия спасателей несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения находилась в воде без признаков жизни. Сразу после извлечения и вплоть до передачи бригаде скорой помощи специалисты непрерывно проводили реанимационные мероприятия, — рассказали спасатели.

Уточняется, что в настоящий момент за жизнь юной волгоградки борются медики.

Видео: ГКУ Служба спасения