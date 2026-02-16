









Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции задержали водителя, устроившего опасную езду в Ворошиловском районе. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об инциденте, произошедшим накануне у бизнес-центра «Меркурий». В интернет попали кадры с иномаркой, которая пыталась скрыться от разъяренной толпы. Несколько человек безуспешно пытались догнать автомобиль, набравший приличную скорость. Причем на двери машины висел молодой человек. Были также слышны выстрелы и много ненормативной лексики.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что Toyota Chaser, которая провезла зацепившегося за заднюю дверь транспортного средства молодого человека, а затем столкнулась с припаркованной машиной, находился 42-летний житель Тракторозаводского района. Ранее он привлекался к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. На момент задержания у него также имелись явные признаки опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался.

- Да отказ пиши, чо там проводить, - заявил задержанный на видео.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ. Ему также грозит ответственность по двум уголовным статьям - ст. 264.1 и 213 УК РФ. Автомобиль у пьянчуги изъят и помещен на специализированную стоянку.