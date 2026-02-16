В Ростове уличные музыканты гитарой отправили в нокаут зрителя





В Ростове уличные музыканты отправили в нокаут зрителя во время выступления. Как передает Привет-Ростов, видеофрагмент данного инцидента быстро разлетелся в местных соцсетях.





Уточняется, что конфликт произошел во время фотосессии зрителей с уличными музыкантами. На видео видно, как один из мужчин оказывается на земле, после чего один из участников группы начинает наносить ему удары гитарой по телу. Что именно послужило причиной конфликта, остается неизвестным.

По предварительным данным, пострадавший получил травмы и впоследствии был доставлен в больницу.

Видео: Привет-Ростов