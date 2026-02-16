16 февраля депутаты Волгоградской областной думы проверили эффективность многомиллионных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры Ольховки. Здесь специалисты завершают пусконаладочные работы новой насосной станции и станции водоподготовки.

В рамках создания объектов подрядчик также обустроил новый водовод протяжённостью более 17,4 км. В целом же станция водоподготовки и насосная способны подавать порядка 790 куб. м/сутки. По расчётам властей, этой мощности с запасом хватит для населённого пункта, где проживают порядка 5 тыс. местных жителей.

Данный объект находится у региональных парламентариев на особом контроле. Это связано с тем, что после старта реализации проекта в документацию вносились серьёзные корректировки.

По итогу осмотра председатель комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева обратила внимание на необходимость решения и проблемы, связанной с приёмом жидких биологических отходов.

- Вопросы качественного и бесперебойного водоснабжения, организации системы водоотведения находятся на особом контроле депутатского корпуса и Экологического совета при Волгоградской областной Думе. Реализация таких проектов, как «Чистая страна», продолжает оставаться одним из приоритетных направлений экологической политики региона. Достигнутые результаты наглядно демонстрируют эффективность на конкретных примерах, и в этой связи хочу отметить опыт Ольховского района, где благодаря модернизации объектов водоснабжения жителям обеспечен стабильный доступ к ресурсу, который соответствует всем санитарным нормам. Однако важно не просто строить новые объекты, но и делать это с учетом самых строгих экологических стандартов. Мы убеждены, что достичь высокого уровня экологической безопасности возможно лишь совместными усилиями власти, бизнеса и общественности. Именно поэтому работа Экологического совета направлена на вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс принятия решений и контроля исполнения, и особенная роль в этом принадлежит органам местного самоуправления, чья прямая задача – предпринимать все меры для охраны и защиты окружающей среды, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Напомню, что достижение экологического благополучия – это одна из стратегических национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным и поддержанных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В «Год единства народов России» защита и охрана природного потенциала является нашей общей объединяющей целью.

Отметим, строительство новой коммунальной инфраструктуры в Ольховке было осуществлено благодаря региональному проекту «Чистая вода» и нацпроекту «Жилье и городская среда».

Фото: Волгоградская областная дума.