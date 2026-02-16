В минувшие выходные волгоградцы смогли наблюдать сверхзрелищный и бескомпромиссный футбол в четвертьфинальных матчах региональных соревнований Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва». Борьба развернулась во всех матчах и не отпускала зрителей до последней минуты, страсти кипели заставляя судей показывать не только жёлтые, но и красные карточки. В двух матчах победителя выявили послематчевые пенальти. Если электротехников специалисты ожидали увидеть в полуфинале, и они не дали усомниться в своём преимуществе, то вторая и молодёжная команда «Ротора» отвоевали своё право на полуфинал в очень сложной борьбе. А громкую сенсацию сотворили любители из Волгограда. Благодаря удалению футболиста гостей, «Уралан» остался в меньшинстве на десятой минуте, и встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ковчега».





«Уралан» (Элиста) – «Ковчег» (Волгоград) – 1:2 (0:1).

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Егор Дворядкин, Максим Коломойцев, Илья Семёнов.

Голы: Князев, 20 (0:1). Сареев, 52 (1:1). Морозов, 78 (1:2).

Предупреждены: Доржиев, Сареев. – Долгов, Князев, Шахназарян.

Удален: Доржиев, 10 (2-я ж.к.). - «Уралан».





«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) – «Текстильщик» (Камышин) – 4:2 (0:0).

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Виталий Жолобов, Семён Семёнов, Егор Дворядкин.

Голы:Артамонов, 46 (0:1). Пономарчук, 46 (1:1). Пономарчук, 65 2:1). Лагутин, 74 (3:1). Пономарчук, 75 (4:1). Артамонов, 77 (4:2).

Предупреждены: Кулаченко, Пономарчук, Пугачев, Сивов, Фомин. – Артамонов, Биганашвили.





«Ахтуба» (р.п. Средняя Ахтуба) – СК «Ротор-М» (Волгоград) – 2:2 (1:1); по пенальти – 3:4.

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Дмитрий Прокопов, Александр Чуриков, Илья Голов.

Голы: Кувакин, 16 (0:1). Комаров, 52 (1:1). Ахмедханов, 78 (1:2), Непотас (аг), 79 (2:2).

Предупреждены: Закиров, Цымбалов. – все СК «Ротор-М».





«Урожай» (Елань) – СК «Ротор-2» (Волгоград) – 2:2 (1:1); по пенальти – 5:6.

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Алексей Овчинников, Александр Чуриков, Максим Коломойцев.

Голы: Кондратьев, 24 (0:1). Блинов, 36 (1:1). Града, 55 (1:2). Белоус, 59 (2:2).

Предупреждены: Вершков, Гаврилов, Лаврентьев, Блинов. – Асланян, Кондрашенко.

Удален: Тарин, 91. - СК «Ротор-2».

В полуфинале встретятся: СК «Ротор-М» (Волгоград) — СК «Ротор-2» (Волгоград) и «Ковчег» (Волгоград) — «ЕРС Комплект-ВГАФК» (Волгоград). Дату и время сообщим позднее.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»