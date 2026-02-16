Главное

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфинал

В минувшие выходные волгоградцы смогли наблюдать сверхзрелищный и бескомпромиссный футбол в четвертьфинальных матчах региональных соревнований Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва». Борьба развернулась во всех матчах и не отпускала зрителей до последней минуты, страсти кипели заставляя судей показывать не только жёлтые, но и красные карточки. В двух матчах победителя выявили послематчевые пенальти. Если электротехников специалисты ожидали увидеть в полуфинале, и они не дали усомниться в своём преимуществе, то вторая и молодёжная команда «Ротора» отвоевали своё право на полуфинал в очень сложной борьбе. А громкую сенсацию сотворили любители из Волгограда. Благодаря удалению футболиста гостей, «Уралан» остался в меньшинстве на десятой минуте, и встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ковчега».


«Уралан» (Элиста) – «Ковчег» (Волгоград) – 1:2 (0:1).

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Егор Дворядкин, Максим Коломойцев, Илья Семёнов.

Голы: Князев, 20 (0:1). Сареев, 52 (1:1). Морозов, 78 (1:2).

Предупреждены: Доржиев, Сареев. – Долгов, Князев, Шахназарян.

Удален: Доржиев, 10 (2-я ж.к.). - «Уралан».


«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) – «Текстильщик» (Камышин) – 4:2 (0:0).

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Виталий Жолобов, Семён Семёнов, Егор Дворядкин.

Голы:Артамонов, 46 (0:1). Пономарчук, 46 (1:1). Пономарчук, 65 2:1). Лагутин, 74 (3:1). Пономарчук, 75 (4:1). Артамонов, 77 (4:2).

Предупреждены: Кулаченко, Пономарчук, Пугачев, Сивов, Фомин. – Артамонов, Биганашвили.


«Ахтуба» (р.п. Средняя Ахтуба) – СК «Ротор-М» (Волгоград) – 2:2 (1:1); по пенальти – 3:4.

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Дмитрий Прокопов, Александр Чуриков, Илья Голов.

Голы: Кувакин, 16 (0:1). Комаров, 52 (1:1). Ахмедханов, 78 (1:2), Непотас (аг), 79 (2:2).

Предупреждены: Закиров, Цымбалов. – все СК «Ротор-М».


«Урожай» (Елань) – СК «Ротор-2» (Волгоград) – 2:2 (1:1); по пенальти – 5:6.

14 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик».

Судьи: Алексей Овчинников, Александр Чуриков, Максим Коломойцев.

Голы: Кондратьев, 24 (0:1). Блинов, 36 (1:1). Града, 55 (1:2). Белоус, 59 (2:2).

Предупреждены: Вершков, Гаврилов, Лаврентьев, Блинов. – Асланян, Кондрашенко.

Удален: Тарин, 91. - СК «Ротор-2».

В полуфинале встретятся: СК «Ротор-М» (Волгоград) — СК «Ротор-2» (Волгоград) и «Ковчег» (Волгоград) — «ЕРС Комплект-ВГАФК» (Волгоград). Дату и время сообщим позднее.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

Лента новостей

15:25
В Камышине простятся с воином спецоперации Антоном СоколовымСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в февралеСмотреть фотографии
14:54
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом домеСмотреть фотографии
14:48
Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосованиеСмотреть фотографии
14:08
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментовСмотреть фотографии
13:57
Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районамСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде скоростные трамваи идут по усеченным маршрутамСмотреть фотографии
13:35
«Да отказ пиши, чо там»: в Волгограде задержали пьяного водителя, спровоцировавшего разборки у бизнес-центраСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфиналСмотреть фотографии
12:55
Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угареСмотреть фотографии
12:38
Масленица 2026: 3 проверенных рецепта блинов, советы врача и ответы на главные вопросыСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде сотруднику «Горгаза» грозит 15-летний срок за VIP-обслуживаниеСмотреть фотографии
12:18
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:53
Засор из покрышек вынудил «Концессии» вскрыть коллектор на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Подпольную сеть оружейников разоблачила ФСБ в 37 регионах: волгоградцы среди задержанныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Ростове уличные музыканты гитарой отправили в нокаут зрителяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Парламентский десант проинспектировал станцию водоподготовки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:20
УФСБ разоблачило запланировавшего сдаться в плен ВСУ волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом отлетевшее колесо КАМАЗа пробило TankСмотреть фотографии
10:05
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило домаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»Смотреть фотографии
09:37
Волгоград на пьедестале – бронза первенства РоссииСмотреть фотографии
09:25
Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять московских авиарейсовСмотреть фотографии
08:54
Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенниковСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайнСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублейСмотреть фотографии
 