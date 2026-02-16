Главное

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Заколдованный процесс? В отставку попросился второй судья, ведущий дело Ивана Геля

Неожиданные события произошли во время продолжающегося судебного процесса по обвинению главы Иловлинского района Ивана Геля. Судья Вячеслав Пичугин, который в настоящее время ведет процесс по делу руководителя муниципалитета, обвиняемого  в превышении должностных полномочий, повлекших смерть человека,  вдруг попросился в отставку. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня квалификационной коллегии судей Волгоградской области, назначенной на 20 февраля. 

Любопытно, что судья Иловлинского районного суда Андрей Кузнецов, который вел процесс по делу Ивана Геля, да не довел его до приговора, отправив его обратно с прокуратуру якобы из-за недоработок следствия, ранее  также захотел в почетную отставку. Это произошло после того, как Волгоградский областной суд признал незаконным данное решение. После этого дело по обвинению Ивана Геля начали рассматривать в районном суде повторно, но уже с другим судьей – Вячеславом Пичугиным. При этом квалифколлегия судей Волгоградской области до сих пор не рассмотрела заявление Андрея Кузнецова и он по-прежнему числится судьей Иловлинского суда Волгоградской области. 

И вот еще один судья, который ведет дело главы Иловлинского района, «засобирался» в отставку. Родственники погибшего на пожаре начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области Александра Переярина, который, по версии следствия стал жертвой незаконных указаний Ивана Геля, отправившего  своих подчиненных в опасную зону, считают, что таким образом процесс над чиновником снова хотят затянуть. 

При этом ранее представитель потерпевших Юрий Букаев пытался добиться переноса рассмотрения дела Ивана Геля в другой район или регион. В частности, он указывал на наличие обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. Таким обстоятельством, по его мнению, являлся тот факт, что Иван Гель является главой Иловлинского района и до этого на протяжении более десяти лет руководил районом. Однако в переносе процесса  было отказано. В итоге рассмотрение дела уже столкнулось с трудностями. 

Коллаж V102.RU

