



Жители Волгоградской области отошли от предубеждений в отношении «несчастливых» дней. На 13 февраля выпала первая в 2026 году «чёрная» пятница. Многие молодожёны стараются избегать такого рода дат исходя из бытующих в обществе предубеждений. Однако в случае с волгоградцами это правило не сработало. По данным комитета юстиции Волгоградской области, в этот день в регионе брак заключили сразу 18 пар.

Ещё больший всплеск желающих оформить свои отношения специалисты зафиксировали в 2025 году. Тогда единственной пятницей, выпавшей на «несчастливое» число, стало 13 июня. В этот день в регионе было зарегистрировано 38 браков.

Отметим, традиционно у жителей региона пользуются спросом не только «чёрные», но «красивые» даты. Так, 6 февраля 2026 года волгоградские ЗАГСы зарегистрировали 55 брачных союзов.

Фото из архива ИА «Высота 102»