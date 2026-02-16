Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментов

В 2025 году сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области взыскали почти 1,8 млрд рублей на содержание детей с недобросовестных папаш и мамаш. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, за 12 месяцев 2025 года судами Волгоградской области рассмотрено 1580 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ.