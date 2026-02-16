Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментов

В 2025 году сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области взыскали почти 1,8 млрд рублей на содержание детей с недобросовестных папаш и мамаш. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, за 12 месяцев 2025 года судами Волгоградской области рассмотрено 1580 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

Дознавателями Главного управления возбуждено 944 уголовных дела по  ч. 1 ст. 157 УК РФ. Виновные понесли наказание вплоть до лишения свободы.  53 должника, чтобы  избежать уголовной ответственности,  в полном объеме погасили долг по алиментам на сумму 21,9 млн руб. Уголовные дела в отношении них были прекращены.


15:25
В Камышине простятся с воином спецоперации Антоном СоколовымСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в февралеСмотреть фотографии
14:54
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом домеСмотреть фотографии
14:48
Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосованиеСмотреть фотографии
14:08
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментовСмотреть фотографии
13:57
Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районамСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде скоростные трамваи идут по усеченным маршрутамСмотреть фотографии
13:35
«Да отказ пиши, чо там»: в Волгограде задержали пьяного водителя, спровоцировавшего разборки у бизнес-центраСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфиналСмотреть фотографии
12:55
Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угареСмотреть фотографии
12:38
Масленица 2026: 3 проверенных рецепта блинов, советы врача и ответы на главные вопросыСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде сотруднику «Горгаза» грозит 15-летний срок за VIP-обслуживаниеСмотреть фотографии
12:18
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:53
Засор из покрышек вынудил «Концессии» вскрыть коллектор на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Подпольную сеть оружейников разоблачила ФСБ в 37 регионах: волгоградцы среди задержанныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Ростове уличные музыканты гитарой отправили в нокаут зрителяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Парламентский десант проинспектировал станцию водоподготовки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:20
УФСБ разоблачило запланировавшего сдаться в плен ВСУ волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом отлетевшее колесо КАМАЗа пробило TankСмотреть фотографии
10:05
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило домаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»Смотреть фотографии
09:37
Волгоград на пьедестале – бронза первенства РоссииСмотреть фотографии
09:25
Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять московских авиарейсовСмотреть фотографии
08:54
Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенниковСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайнСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублейСмотреть фотографии
 