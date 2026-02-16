Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментов

В 2025 году сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области взыскали почти 1,8 млрд рублей на содержание детей с недобросовестных папаш и мамаш. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, за 12 месяцев 2025 года судами Волгоградской области рассмотрено 1580 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Дознавателями Главного управления возбуждено 944 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Виновные понесли наказание вплоть до лишения свободы. 53 должника, чтобы избежать уголовной ответственности, в полном объеме погасили долг по алиментам на сумму 21,9 млн руб. Уголовные дела в отношении них были прекращены.