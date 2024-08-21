Электросамокатчик в центре Волгограда беспричинно ударил кулаком ребенка в лицо

В Волгограде 13-летний подросток стал жертвой нападения при встречи с неизвестными на электросамокатах. Инцидент произошел на улице Невской в Центральном районе, сообщает V102.RU. При этом непосредственный участник происшествия может быть связан с избиением мужчины в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области, после которого глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Известно, что пострадавший подросток столкнулся на узком участке улицы с парнями на СИМ еще 23 июля. Один из проезжавших мимо ребенка, по предварительным данным, ударил его кулаком в лицо. После этого компания на самокатах скрылась в неизвестном направлении.

По сведениям экстренных служб, после удара 13-летнему мальчику потребовалась помощь медиков. Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в отдел полиции.

В ГУ МВД России по Волгоградской области факт происшествия подтвердили. Более того, уточняют здесь, все участники инцидента – в том числе и ударивший ребенка – к этому моменту уже установлены.

– Обстоятельства и лица установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, – сообщили в областном главке МВД в ответ на запрос информагентства.

Напомним, Бастрыкин ранее затребовал доклад о результатах расследования по факту избиения в поселке Царицын в июне 2024 года многодетного отца, позволившего себе сделать замечание компании молодых людей. Уточнялось, что подростки регулярно гоняют на питбайках по населенному пункту, оскорбляя местных жителей и провоцируя последних на конфликты.

Фото: архив ИА «Высота 102»

