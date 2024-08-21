В Волгограде частный сектор наконец блеснёт новым асфальтом





В Ворошиловском районе Волгограда началось обновление ул. Ардатовская и ул. Саши Филиппова. Как сообщает ИА «Высота 102», долгожданные работы начались на участках важных автодорог, проходящих по территории частного сектор и обеспечивающих транспортное сообщение с Третьей продольной магистралью, а также с трассой на Калач-на-Дону.

- Комплексному обновлению подлежит дорожное полотно протяженностью 1,6 километра на участках улиц Ардатовской в границах Саши Филиппова и 2-й Продольной магистрали и Саши Филиппова в границах улиц им. Неждановой и Чарджуйской, - рассказали в мэрии Волгограда.

По информации властей, в настоящее время строители завершили фрезерование старого асфальтового полотна, укрепили наиболее повреждённые участки щебнем и приступили к укладке нового двухслойного покрытия.

Отметим, до конца года по программе «Безопасные качественные дороги» власти Волгограда обещают привести в порядок 43 участка улично-дорожной сети на территории всех районов областного центра.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»