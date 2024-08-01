Расследования

Суд в Волгограде изменил приговор фигурантам дела о гибели ребенка в аквапарке «XXI век»

Расследования 01.08.2024 17:42
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01.08.2024 17:42


Волгоградский областной суд сегодня, 1 августа, проверил в апелляционном порядке законность решения нижестоящей инстанции в отношении пятерых фигурантов уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век» в Волжском. 

Гособвинение просило ужесточить приговор, а остальные подсудимые кроме Руслана Макулова, по сведениям собственного источника информагентства, не признали вину и просили их оправдать ввиду отсутствия состава преступления. 

— Волгоградский облсуд, с учетом мнения прокуратуры региона, назначил директору водного комплекса Газаряну и исполнительному директору Самборскому к основному дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и эксплуатацией аттракционов, в том числе водных, оказанием физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг организациям и населению. Основное наказание в виде лишения свободы на срок два года и четыре месяца Газаряну предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима, — прокомментировала «Высоте 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Также по инициативе прокуратуры инструкторам Галайде и Захарову, оператору аквапарка Макулову назначено дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля и безопасности жизни и здоровья занимающихся и отдыхающих в плавательных бассейнах и на открытой воде. В остальной части приговор изменения не претерпел и вступил в законную силу.

Уточняется, что Григорию Газаряну снизили основное наказание на два месяца с учетом возмещения вреда по искам в сумме, превышающей 2,5 миллиона рублей. 

Напомним, по версии следствия, 26 июня 2022 года семья с 13-летним подростком приехала из соседнего Астраханского региона отдохнуть в аквапарке Волжского. Ребенок играл на одной из горок и съехал в бассейн, где ушел под воду и утонул, пробыв в бассейне семь минут. 

Установлено, что ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не обратили внимания на тонущего мальчика. Выяснилось, что оператор и инструкторы-спасатели не проходили соответствующую подготовку и не могли оказать первую помощь. Руководитель комплекса и исполнительный директор игнорировали регистрацию аттракционов в Гостехнадзоре. 

В аквапарке «XXI век» уже не первый раз происходят скандальные истории и травмируются посетители. В июле 2021-го у 12-летнего подростка из Советского района Волгограда после посещения водного комплекса врачи зафиксировали перелом позвоночника. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом отказались пускать в бассейн, объясняя это мерами безопасности. Также на водных горках травмировал лицо пятилетний ребенок.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что с Газаряна взыскали 34 630 рублей на расходы по погребению утонувшего подростка и 400 тысяч в счет морального вреда. Директор комплекса в добровольном порядке перевел 2,1 миллиона рублей потерпевшей стороне. Под арест было взято имущество подсудимого — автомобили Jaguar и BMW X6.  

Фото: прокуратура Волгоградской области

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