Сегодня, 18 июля, действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил в избирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщили V102.RU в ИКВО.

- В их числе – листы поддержки с 236 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, - уточнили в избирательной комиссии Волгоградской области.

Андрей Бочаров также представил документы, содержащие сведения о трех кандидатурах, которые претендуют на пост сенатора РФ в случае его избрания. Среди них Галина Генералова, Александр Колесниченко и Николай Семисотов.

Избирательная комиссия Волгоградской области должна провести проверку представленных сведений и документов, рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в течение 10 дней.

Напомним, что на должность главы региона выдвинулись пять кандидатов. Это действующий губернатор Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»), Алексей Васютенко (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов (партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Кононенко (ЛДПР).

Документы на регистрацию все претенденты должны представить в ИКВО до 18:00 24 июля.

Фото: ИКВО

