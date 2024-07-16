Пять человек выдвинулись в губернаторы Волгоградской области

О своем желании побороться за кресло губернатора Волгоградской области на выборах, которые пройдут в сентябре текущего года, заявили пять человек. Как сообщили V102.RU в избирательной комиссии Волгоградской области, на должность главы региона выдвинулись пять кандидатов.

Это действующий губернатор Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»), Алексей Васютенко (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов (партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Кононенко (ЛДПР).

Прием документов от выдвиженцев закончился. С сегодняшнего дня, 16 июля, избирком начинает прием документов для их регистрации в качестве кандидатов на выборах главы региона.

Претендентам необходимо представить до 18:00 24 июля в избирательную комиссию Волгоградской области не менее 225, но не более 236 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Среди них должно быть 50 (52) подписей депутатов представительных органов 29 муниципальных районов и городских округов.