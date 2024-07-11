В Котово Волгоградской области осудят подрядчика за воровство на благоустройстве

За мошенничество с использованием служебного положения перед судом предстанет подрядчик благоустройства дворов в городе Котово Волгоградской области.

Как сообщила V102.RU официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Наталия Рудник, директор коммерческой организации обвиняется в том, что по окончании работ он составил акт, в котором умышленно завысил объем выполненного благоустройства. В последующем это позволило ему необоснованно получить из бюджета свыше 150 тысяч рублей.

За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ему грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Согласно системе СПАРК, благоустройством дворов в Котово занималось ООО «Уют». С этим подрядчиком было заключено восемь контрактов на общую сумму, превышающую 18 миллионов рублей. Директор компании является Владимир Аванесян.