У волжан, отравившихся салатом из пекарни, выявили сальмонеллу





У троих из пяти жителей города Волжского Волгоградской области, отравившихся продукцией пекарни «Высота 102» выявили возбудитель сальмонеллеза. Об этом сегодня, 8 июля, со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ирину Климину сообщает ТАСС.

– Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции, пищевого сырья, воды, смывы с объектов окружающей среды. Количество пострадавших - пять человек. При исследовании материала у трех заболевших обнаружена сальмонелла. Причинно-следственные связи заболевания уточняются, - цитирует ТАСС представителя надзорного ведомства.

В настоящее время в Волжском специалистами проводится противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что на больничной койке после употребления салата из пекарни оказалась семья – две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу были также доставлены мужчина и женщина. Волжский городской суд постановил на три месяца остановить деятельность пекарни.