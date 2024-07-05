Спорт

Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»

Спорт 05.07.2024 15:11
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05.07.2024 15:11

Игорь Соколов сегодня, 5 июля, стал седьмым новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Полузащитник подписал контракт с волгоградским клубом на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

Талантливый футболист в 17 лет перешел в московскую команду «Строгино», за которую играл в Юношеской, Молодежной и Второй футбольных лигах. В Первом дивизионе Соколов выступал за ярославский «Шинник» и краснодарскую «Кубань». Суммарно за обе команды Игорь провел 56 матчей и забил в них четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Всего за карьеру на его счету 119 поединков, 31 мяч и 19 голевых пасов.

Напомним, ранее состав сине-голубых пополнили защитники Павел Котов, Андрей Семенов и Максим Швецов, полузащитники Евгений Болотов и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов.

Фото: СК «Ротор» / VK.com

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