Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»

Игорь Соколов сегодня, 5 июля, стал седьмым новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Полузащитник подписал контракт с волгоградским клубом на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

Талантливый футболист в 17 лет перешел в московскую команду «Строгино», за которую играл в Юношеской, Молодежной и Второй футбольных лигах. В Первом дивизионе Соколов выступал за ярославский «Шинник» и краснодарскую «Кубань». Суммарно за обе команды Игорь провел 56 матчей и забил в них четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Всего за карьеру на его счету 119 поединков, 31 мяч и 19 голевых пасов.

Напомним, ранее состав сине-голубых пополнили защитники Павел Котов, Андрей Семенов и Максим Швецов, полузащитники Евгений Болотов и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов.

Фото: СК «Ротор» / VK.com