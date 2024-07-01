Волгоградские регбисты опустились на дно Высшей лиги





Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 30 июня, на домашнем стадионе «Нефтяник» со счетом 13: 20 проиграли московскому клубу «Фили» в пятом туре чемпионата Высшей лиги и опустились на последнее место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.

Оба коллектива неудачно стартовали в текущем розыгрыше. Сине-голубые и их оппоненты до очного противостояния не набирали очков и шли в подвале таблицы, поэтому этот матч для соперников стал хорошей возможностью пополнить копилку баллов в чемпионате. Стартовые минуты прошли активно с двух сторон, а вперед вышли хозяева благодаря реализованному штрафному. До перерыва соперники еще занесли по одной попытке, и первый тайм завершился в пользу волгоградцев — 8 5.

Во второй половине встречи «Ротор» не смог развить преимущество. Столичные регбисты сначала сравняли, а затем и вовсе захватили лидерство, точно исполнив штрафной удар. Подопечным Георгия Веливанова в дальнейшем удалось сравнять, но в упорной концовке гости организовали результативную атаку, что и принесло итоговую победу «Фили» в равном поединке — 20:13.

«Ротор», потерпев пятое поражение подряд, опустился на последнее, девятое место в таблице Высшей лиги. В следующем туре 4 августа волгоградский клуб на выезде сыграет против московского «Спартака».

Фото: Федерация регби Волгоградской области VK.com