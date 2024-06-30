Глава СКР взял на контроль дело с отравлением волжан салатом из пекарни

Глава следкома России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после отравления жителей Волжского салатом из местной пекарни.

— В СМИ сообщается, что в июне 2024 года в городе Волжском Волгоградской области после употребления в пищу продукции магазина-пекарни «Печка» госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции пять человек, в их числе шестилетняя девочка. Местные жители отмечают, что ранее в торговой точке неоднократно фиксировали случаи продажи товаров с истекшим сроком годности, — рассказали V102.RU в пресс-службе СКР. — Указанная ситуация получила распространение в социальных медиа. В СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что Бастрыкин ждет доклад о ходе и итогах расследования от главы волгоградского следкома Василия Семенова. Исполнение поручения взято на контроль центрального аппарата ведомства.

Напомним, в соцсетях ранее распространялась информация, что еда с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» были приобретены в пекарне «Печка». На больничной койке оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу доставили мужчину и женщину.

Фото: СКР