Расследования

СК возбудил дело после отравления волжан салатами из пекарни. Среди пострадавших — шестилетний ребенок

Расследования 30.06.2024 10:53
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30.06.2024 10:53


По факту отравления волжан, купленными в пекарне салатами, возбудили уголовное дело. Как сообщает V102.RU, нескольких пострадавших, в том числе 6-летнего ребенка госпитализировали в больницу. 

— По данному факту следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области незамедлительно организовал проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Уточняется, что информацию об отравлении правоохранители обнаружили 28 июня 2024 года в ходе мониторинга СМИ. Сообщалось, что в городе-спутнике несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, приобретенными в местной пекарне.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ход расследования на личном контроле руководства областного управления СК РФ, — добавила Рудник. 

В свою очередь официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина заявила, что надзорное ведомство проконтролирует расследование дела. 

В соцсетях распространяется информация, что еда с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» были приобретены в пекарне «Печка». На больничной койке оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже туда доставили мужчину и женщину.

Напомним, вспышку ботулизма зафиксировали сразу в четырех российских регионах. Более 300 человек обратились за помощью к медикам в Москве и области, Нижегородском регионе, а также в Татарстане. Пострадавшие попробовали салаты от популярного поставщика готовых блюд.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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