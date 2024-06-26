



В Волгограде нашлась 20-летняя Вера Грудинина, которая, как ранее сообщало ИА «Высота 102», пропала после таинственного звонка в Ворошиловском районе. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, с 13 июня девушка находилась в заложниках.

– Как установили полицейские, четверо фигурантов – среди которых 24-летняя и 25-летняя женщины в середине июня текущего года на улице Кировского района под надуманным предлогом о возврате якобы ранее похищенных денежных средств, применив насилие, усадили в машину 20-летнюю местную жительницу. После девушку отвезли в арендованную квартиру, где удерживали, требуя возврата денег, – сообщили информагентству в главке полиции. – В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что задержание преступников произвели оперативники отдела полиции №7 в Кировском районе совместно с коллегами из УМВД России по Волгограду.







По информации СУ СК России по Волгоградской области, в отношении волгоградцев, которые держали в заложниках волгоградку, возбуждено уголовное дело. Все они помещены в СИЗО.

– По данным следствия, ночью 14 июня текущего года подозреваемые встретили на улице Строительной Кировского района местную жительницу, с которой ранее отдыхали в одной компании на даче. Под надуманным предлогом они стали вымогать у неё 50 тысяч рублей, якобы украденные девушкой во время совместного времяпрепровождения. В подтверждение серьёзности выдвинутых требований, подозреваемые нанесли молодой волгоградке множественные удары кастетом по лицу и телу, затем насильно усадили в автомобиль и вывезли на съемную квартиру, где удерживали на протяжении недели. Сбежать потерпевшей удалось через открытый балкон пока её похитителей не было дома, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые задержаны. Судом уже рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном злоумышленники признали. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее рассказала «Высоте 102» тетя пропавшей бесследно девушки, ее племянница родилась в Клетском районе в хуторе Перелазовский, затем она переехала в Волгоград для учебы, по окончании которой вместе с близкой подругой арендовала квартиру в доме №18 по улице Огарева. Работала неподалеку от дома в общепите.