



В Волгограде родственники разыскивают 20-летнюю Веру Грудинину, которая еще 13 июня вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Как рассказала V102.RU тетя пропавшей Светлана, в день пропажи Вере кто-то позвонил, и она почти сразу вышла из дома, после чего бесследно пропала.

- Моя племянница родилась в Клетском районе в хуторе Перелазовский. Переехала в Волгоград учиться, снимала квартиру со своей близкой подругой в доме №18 по улице Огарева. Работала также неподалеку от дома в каком-то общепите, - пояснила корреспонденту информагентства родственница. – Она всегда была на связи с матерью и мной. Как я узнала, в этот день ей кто-то позвонил, и она быстро собралась и ушла. Потом Вера перестала выходить на связь.

Обеспокоенные родственники в этот же день обратились в полицию с заявлением об исчезновении Веры. Позднее выяснилось, что мобильный телефон девушки последний раз функционировал в Красноармейском районе, после чего был отключен. К розыску, по словам тети, уже подключились сотрудники правоохранительных органов.

Приметы Веры Грудининой – рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, волосы темно-каштанового цвета.

В какой одежде девушка вышла из дома, неизвестно.

Всех, кому что-то известно о местонахождении девушки, просят обращаться по телефону 8 995-412-61-04 или по номеру 8 937-692-86-69.

К поискам Веры Грудининой подключились также волонтеры.

Фото: Светлана Долина