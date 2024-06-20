Общество

«Кто-то позвонил, и она сорвалась»: родственники разыскивают таинственно пропавшую 20-летнюю девушку

Общество 20.06.2024 10:31
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20.06.2024 10:31


В Волгограде родственники разыскивают 20-летнюю Веру Грудинину, которая еще 13 июня вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Как рассказала V102.RU тетя пропавшей Светлана, в день пропажи Вере кто-то позвонил, и она почти сразу вышла из дома, после чего бесследно пропала.   

- Моя племянница родилась в Клетском районе в хуторе Перелазовский. Переехала в Волгоград учиться, снимала квартиру со своей близкой подругой в доме №18 по улице Огарева. Работала также неподалеку от дома в каком-то общепите, - пояснила корреспонденту информагентства родственница. – Она всегда была на связи с матерью и мной. Как я узнала, в этот день ей кто-то позвонил, и она быстро собралась и ушла. Потом Вера перестала выходить на связь.

Обеспокоенные родственники в этот же день обратились в полицию с заявлением об исчезновении Веры.  Позднее выяснилось, что мобильный телефон девушки  последний раз функционировал в Красноармейском районе, после чего был отключен. К розыску, по словам тети, уже подключились сотрудники правоохранительных органов. 

Приметы Веры Грудининой – рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, волосы темно-каштанового цвета.

В какой одежде девушка вышла из дома, неизвестно.

Всех, кому что-то известно о местонахождении девушки, просят обращаться по телефону 8 995-412-61-04 или по номеру 8 937-692-86-69.

К поискам Веры Грудининой подключились также волонтеры. 

Фото: Светлана Долина

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