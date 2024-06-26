Смели за час! На матч Суперкубка на «Волгоград Арене» осталось несколько сотен билетов





С головокружительной скоростью были распроданы почти все билеты на «Волгоград Арену», где 13 июля пройдет матч Суперкубка России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Kassir.ru, где информация отображается в режиме реального времени, буквально через час после объявления о старте продаж билетов они стали стремительно раскупаться – как и дешевые, по 500 рублей, так и самые дорогие, по 6 тысяч рублей.

Ранее в РФС предупреждали, что билеты на матч «Зенита» и «Краснодара» можно приобрести только на сайте официального билетного партнера организации. Однако есть подозрения, что билеты исчезли так быстро в том числе и по вине перекупщиков.