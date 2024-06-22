В Волгограде задержан и взят под стражу гражданин Таджикистана, который подозревается в надругательстве над девушкой в торговом центре. Как сообщили V102.RU сегодня в Дзержинском районном суде, в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа текущего года. Вину он не признает.

По данным суда, насильника задержали сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, 21 июня гражданин Таджикистана, находясь в задании торгового центра, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении волгоградки.

- Обвиняемый увидел потерпевшую в салоне автобуса, затем вышел на остановке общественного транспорта и отправился за девушкой в торговый центр, где стал наблюдать за ней. Выбрав удобный момент, когда потерпевшая направилась в туалетную комнату, он проследовал за ней, после чего напал и совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщили в районном суде.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают неизвестного мужчину азиатской внешности, изнасиловавшего в извращенной форме женщину в магазине «Пятерочка», расположенном в Дзержинском районе Волгограда на улице Моторной, 5. Тогда публиковали фото и приметы предполагаемого преступника.