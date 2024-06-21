Под Волгоградом ищут насильника-азиата на белой «семерке» из Адыгеи

В Волгоградской области правоохранители разыскивают неизвестного мужчину азиатской внешности, изнасиловавшего в извращенной форме женщину в магазине «Пятерочка», расположенном в Дзержинском районе Волгограда на улице Моторной, 5. Собственный источник «Высоты 102» подтвердил информацию о проведении разыскных мероприятий.

В распространяемой ориентировке указано, что сексуальное насилие произошло в туалетной комнате торговой точки 20 июня в период с 21.00 до 21.30. После чего неизвестный скрылся на автомобиле ВАЗ-2107 белого цвета с госномером А691АХ с кодом региона 01 (Республика Адыгея) в направлении поселка Микоян Городищенского района.

Приметы беглеца:

мужчина азиатской внешности

на вид 25-30 лет

худощавое телосложение

волосы черные средней длины

Неизвестный был одет в футболку бежевого цвета с эмблемой на левой груди черного цвета, черные джинсы и темные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого в совершении преступления мужчины, просьба сообщить в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Волгограду по номерам 36-60-60, 93-75-02 или по номеру 102.