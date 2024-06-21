Политика

«ЕР» определилась с кандидатом в губернаторы Волгоградской области: это Андрей Бочаров

Политика 21.06.2024 14:38
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21.06.2024 14:38


На конференции регионального отделения политической партии «Единая Россия» принято решение о выдвижении кандидатуры Героя России Андрея Бочарова на должность губернатора Волгоградской области - выборы намечены на сентябрь 2024 года, сообщает V102.RU.
Андрей Бочаров поблагодарил за партийцев за оказанное доверие и поддержку.   
- Результаты нашей с Вами работы видны невооруженным глазом. Как в народе говорят – «их можно пощупать». И не надо ничего выдумывать, сочинять. Результаты есть, они ощутимые и существенные. Основа для нашей будущей работы также заложена. И, заручившись поддержкой наших планов развития жителями Волгоградской области, мы должны без раскачки продолжать нашу работу с опорой на предложения и обращения наших жителей, — отметил губернатор.
Также Андрей Бочаров обозначил задачи дальнейшей совместной работы по реализации Комплексной программы развития Волгоградской области на следующий 10-летний период. 
Глава области подчеркнул, что «Единая Россия» — партия реальных дел, партия Президента России.
- Представители отдельных политических сил, особенно в период избирательной кампании, начинают фонтанировать идеями, предложениями, обещаниями — ничего общего не имеющими с реальной обстановкой в стране, регионе, муниципальном образовании. Зачастую они сами хорошо понимают, что их обещания абсолютно невыполнимы. Но желание понравиться избирателям и получить поддержку в ходе выборов нередко превалирует над объективностью. Это их право и их выбор. А у представителей «Единой России» есть только одна возможность — открыто говорить правду, говорить о реальных делах, реальных планах, реальных перспективах, — сделал акцент Андрей Бочаров.
Напомним, накануне на встрече с жителями Волгоградской области, с общественностью был представлен комплексный план развития Волгоградской области на ближайшее десятилетие, основанный, прежде всего, на предложениях и пожеланиях жителей, профессионального сообщества, экспертов, актива. Там же Андрей Бочаров заявил о том, что принял решение вновь баллотироваться на пост губернатора. Ранее намерение Андрея Бочарова идти на выборы поддержал Президент России Владимир Путин. 
- Наша программа действий — масштабная, амбициозная, направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей, на развитие экономики и совершенствование социальной поддержки, на создание условий для гармоничного и всестороннего развития личности и общества в целом, — констатировал Андрей Бочаров. 
При этом глава региона отметил, что отдельным безусловным приоритетом была и остается задача поддержки Вооруженных Сил нашей страны, участников специальной военной операции и членов их семей. 
Андрей Бочаров также пригласил актив партии принять активное участие в совершенствовании комплексной программы развития региона.
- Уверен, что «Единая Россия» сможет предложить обществу именно такую объединительную, созидательную повестку — сейчас, в ходе предвыборной кампании, и затем — в ходе совместной созидательной работы, - заключил глава региона. 
Фото администрации Волгоградской области

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