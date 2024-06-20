Политика

Бочаров объявил об участии в выборах губернатора Волгоградской области

Политика 20.06.2024 14:14
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20.06.2024 14:14


Сегодня, 20 июня, Андрей Бочаров объявил о своем участии в предстоящих выборах губернатора Волгоградской области, которые пройдут в сентябре этого года.

- Я заявляю о выдвижении своей кандидатуры на должность губернатора Волгоградской области. Рассчитываю на вашу поддержку и поддержку жителей Волгоградской области, - сказал Андрей Бочаров в завершении большой встречи в Центральном концертном зале Волгограда, где он представил программу развития региона до 2034 года.

- Только вперед! Вперед в будущее, опираясь на опыт и достижение прошлого, - так закончил свою речь губернатор, после чего зал начал аплодировать. Под эти аплодисменты Андрей Бочаров ушел со сцены.

Напомним, что в апреле текущего года Президент России Владимир Путин поддержал решение Андрея Бочарова участвовать в выборах губернатора Волгоградской области в 2024 году.

Выборы пройдут 6-8 сентября текущего года.

Фото: администрации Волгоградской области

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