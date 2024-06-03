



В Волгоградской области прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Котово Сергея Лесниченко. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при ремонте объездной дороги. В рамках этого же уголовного процесса обвинения в мошенничестве предъявлены директору субподрядной организации.

Напомним, что в марте 2023 года в Котово разразился скандал, связанный с улицей Дачная. ГБУ «Волгоградавтодор» в рамках контракта, заключенного с администрацией городского поселения в конце 2022 года, приступило к капитальному ремонту дороги, стоимость которого составила около 30 миллионов рублей. После ремонта объект был сдан в эксплуатацию в конце 2022 года. Однако уже через месяц котовчане заметили, что обочины трассы стали рассыпаться, а покрытие – выкрашиваться.

Районной прокуратурой по факту ненадлежащего состояния дороги была проведена проверка. Сотрудники надзорного ведомства выявили завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. По данным прокуратуры, Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержащий недостоверную информацию.

– Согласно выводам заключения экспертизы, сумма ущерба превысила 8 млн рублей, – уточнили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Примечательно, что, несмотря на все улики, Сергей Лесниченко свою вину не признаёт. Как ранее уже сообщала редакция, уголовное дело ещё в начале мая 2024 года было направлено в Котовский районный суд. Первое заседание состоится 10 июня.