Спорт

Волгоградский «Ротор» расстался с вице-капитаном команды Сергеем Зуйковым

Спорт 10.06.2024 16:28
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10.06.2024 16:28

 

Сергей Зуйков сегодня, 10 июня, официально покинул «Ротор» в связи с истечением срока контракта, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Ранее автор телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что руководство «Ротора» объявило футболисту о намерении с ним расстаться. Зуйков, который являлся вице-капитаном коллектива до последнего времени, не принял участие в двух последних играх в чемпионате с «Новосибирском» и «Уфой». Главный тренер команды Денис Бояринцев на послематчевой пресс-конференции после победы над «Новосибирском» со счетом 1:0 3 июня рассказал, что центральный защитник не попал в заявку из-за травмы. 

«Ротор» в своем официальном заявлении поблагодарил Сергея за игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере. 30-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу в июле 2022 года и сразу стал капитаном. В прошлом сезоне Зуйков в составе «Ротора» завоевал бронзовые медали чемпионата Второй лиги. Всего на счету игрока 57 матчей за команду и восемь забитых голов.   

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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