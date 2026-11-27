



29 ноября волгоградский «Ротор» продолжит серию матчей в режиме нон‑стоп: на сей раз соперником волгоградцев станет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Матч пройдёт на «Волгоград Арене», начало – в 15:00. Обеим командам в этом сезоне похвастаться нечем, поэтому от них особо ничего не ждут – и в этом есть своя свобода: можно не оглядываться на турнирные расклады и сыграть прежде всего для себя. Показать, так сказать, красивый футбол – тот самый, за который болельщики и любят игру.



По оценкам специалистов, «Ротор» показывает неплохую игру и располагает хорошим составом, но команду накрыла волна невезения. Сейчас она идёт на 11‑м месте, имея 22 очка в 19 матчах: 5 побед, 7 ничьих, 7 поражений; разница мячей – 26:22.



На родном стадионе статистика выглядит увереннее: в девяти домашних матчах – 3 победы, 4 ничьи и лишь 2 поражения; разница мячей – 13:7. Оборона действует надёжно – в среднем пропускает всего 0,77 гола за игру. Проблема в другом: именно эти редкие мячи оказываются критически важными и лишают команду очков. В атаке «Ротор» стабильно создаёт достаточно моментов для победы, но реализация подводит: средняя результативность дома – 1,44 мяча за матч. Последнее поражение в Нижнекамске (1:2) эту тенденцию только подтвердило.



«КАМАЗ» занимает 14‑е место, имея 18 очков после 19 игр: 4 победы, 6 ничьих, 9 поражений; разница мячей – 26:33. Выездная статистика отражает типичную картину для команды из нижней части таблицы: в девяти матчах – 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения; разница мячей – 13:17. Средняя результативность в гостях – 1,44 гола за игру, при этом пропускают челнинцы регулярно – 1,89 мяча. Важная деталь: в прошлом туре «КАМАЗ» выцарапал ничью у «Енисея» (2:2) на 90+6‑й минуте – это как раз про характер команды: цепляется до конца.



Что ждать от матча, не знает никто – ни сами команды, ни букмекеры. В последних четырёх играх «Ротор» считался фаворитом, ведь соперниками были коллективы из нижней части таблицы, но набрал лишь 3 очка из 12 возможных. Это и объясняет осторожность рынка: для волгоградцев в нынешнем состоянии нет «авторитетов» среди аутсайдеров. Коэффициенты отражают эту неопределённость: 2,05 – на победу «Ротора», 3,4 – на ничью, 3,5 – на успех «КАМАЗа».



Математическая модель позволяет оценить вероятное количество голов, исходя из средней результативности команд. Для «Ротора» на своём поле ожидаемое количество забитых мячей (λ) – примерно 1,7. Для челнинцев в гостях λ на забитые – около 1,1. При таких параметрах модель даёт около 50% на победу хозяев, 24% на ничью и 26% на успех гостей. Самый вероятный счёт – 1:1 (порядка 11,5%), далее идут 1:0 (около 10,5%), 2:1 (9,5%) и 2:0 (8,5%). На тотал меньше 2,5 приходится примерно 47% – то есть картина не столь низовая, как в выездных матчах сине-голубых: обе команды пропускают, и модель ожидает открытую игру с перевесом хозяев. Такая оценка в целом согласуется с осторожной линией букмекеров, разве что модель чуть увереннее в «Роторе» и скептичнее к ничьей.



Встречаемся в воскресенье на стадионе. Надо вернуть фарт. Каждый болельщик сможет бесплатно доехать до дома после матча. Пригородные электропоезда будут запущены в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до станции Волжский. Футбольный матч «Ротор» – «КАМАЗ» пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 29 ноября в 15:00.



Александр Веселовский