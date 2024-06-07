Специалисты возьмут пробы атмосферного воздуха после пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, исследование атмосферного воздуха проведут в зоне влияния пожара.

- Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» в Волжский для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах зданий и сооружений, - сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар на полигоне ТКО на ул. Александрова в промзоне Волжского произошел утром 7 июня. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Мэрия Волжского заявляла, что состояние атмосферного воздуха после пожара контролируют надзорные органы. Причины произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе регионального оператора заявили, что полигон могли поджечь. Случившееся не повлияет на вывоз отходов в регионе.