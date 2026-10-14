



13 октября в Волгограде на площадке ДК профсоюзов прошли общественные слушания, посвящённые очередным корректировкам городского устава. На этот раз поправки наделяют мэрию новыми полномочиями. Муниципалитет получит дополнительные права по контролю за реализацией алкогольной и табачной продукции.

После вступления в силу поправок, власти смогут регулировать продажу алкогольной продукции и защиту населения от табака. В частности муниципалитет сможет определять границы территорий, прилегающих к школам, детским садам и другим образовательным учреждениям, где запрещена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции.





Отметим, в общественных слушаниях поправок приняли участие волгоградцы, представители общественных организаций, органов власти, студенты РАНХиГС. Проект постановления был одобрен единогласно. Следующим этапом поправки пройдут согласования в профильных комитетах, а на финальном этапе будут вынесены на голосование гордумы.

Фото: Волгоградская городская дума