Происшествия

Названа предварительная причина крупного пожара на мусорном полигоне под Волгоградом

Происшествия 07.06.2024 11:50
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07.06.2024 11:50


Причиной пожара на полигоне твердых коммунальных отходов на ул. Александрова в городе Волжском Волгоградской области мог стать поджог. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «ЭкоЦентр». К настоящему времени, по данным регионального оператора по обращению с ТКО, открытое горение на полигоне полностью ликвидировано. 

– Возгорание произошло сегодня в 3 часа ночи на рабочей карте полигона, – прокомментировали случившееся в организации. – Одна из предварительных причин - поджог. Оперативно было организовано 13 единиц спецтехники для устранения возгорания. Очаги открытого пламени ликвидированы полностью, сейчас спецтехника работает над устранением задымления. 

В пресс-службе  регоператора также подчеркивают, что на вывозе отходов в регионе случившееся никак не скажется. 

Полигон принимает отходы на резервные карты, – сообщают в ООО «ЭкоЦентр». 

Напомним, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о вызове на полигон поступило утром в 08.15. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Состояние атмосферного воздуха вблизи свалки, по данным мэрии Волжского, контролируют надзорные органы. 

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