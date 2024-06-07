Названа предварительная причина крупного пожара на мусорном полигоне под Волгоградом





Причиной пожара на полигоне твердых коммунальных отходов на ул. Александрова в городе Волжском Волгоградской области мог стать поджог. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «ЭкоЦентр». К настоящему времени, по данным регионального оператора по обращению с ТКО, открытое горение на полигоне полностью ликвидировано.

– Возгорание произошло сегодня в 3 часа ночи на рабочей карте полигона, – прокомментировали случившееся в организации. – Одна из предварительных причин - поджог. Оперативно было организовано 13 единиц спецтехники для устранения возгорания. Очаги открытого пламени ликвидированы полностью, сейчас спецтехника работает над устранением задымления.

В пресс-службе регоператора также подчеркивают, что на вывозе отходов в регионе случившееся никак не скажется.

– Полигон принимает отходы на резервные карты, – сообщают в ООО «ЭкоЦентр».

Напомним, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о вызове на полигон поступило утром в 08.15. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Состояние атмосферного воздуха вблизи свалки, по данным мэрии Волжского, контролируют надзорные органы.