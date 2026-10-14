В Волгограде эффектно ликвидировали авиабомбу времен ВОВ





В Волгограде саперы МЧС России уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Кадрами подрыва спасатели поделились в официальном аккаунте в МАКС.







Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, ранее опасная находка была обнаружена в Дзержинском районе.

Пиротехническая группа специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Волгоградской области обезвредила авиабомбу путем подрыва с соблюдением всех мер безопасности.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области