В Волгограде эффектно ликвидировали авиабомбу времен ВОВ

В Волгограде саперы МЧС России уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Кадрами подрыва спасатели поделились в официальном аккаунте в МАКС.
Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, ранее опасная находка была обнаружена в Дзержинском районе.
Пиротехническая группа специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Волгоградской области обезвредила авиабомбу путем подрыва с соблюдением всех мер безопасности.
Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области