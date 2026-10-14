



Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило набор кандидатов для поступления в Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

Кто может поступить

К поступлению приглашаются молодые люди и девушки с образованием не ниже среднего общего – учащиеся 11 классов, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области. Обязательное условие – постоянная регистрация в Волгоградской области.

Кандидаты должны соответствовать требованиям по:

- возрасту – граждане РФ, не проходившие военную службу, от 16 до 22 лет включительно; прошедшие службу и военнослужащие – до 24 лет;

- результатам медицинского освидетельствования;

- психологическим и психофизиологическим качествам;

- уровню физической подготовленности.

Условия обучения

Подготовка ведется по специальности «Юриспруденция» (бакалавриат). Форма обучения – очная, срок – 4 года. Приём проводится на основании результатов ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию либо по итогам вступительных испытаний, которые институт проводит самостоятельно.

Для тех, кто прошел государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ и имеет среднее профессиональное образование, предусмотрены письменные экзамены по русскому языку и истории – до окончания ЕГЭ.

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание и медицинское обслуживание. Курсанты живут в отремонтированных помещениях с современной отделкой и находятся на полном государственном обеспечении.

Как подать заявление

Волгоградцам, желающим поступить в Институт ФСБ России в 2027 году, предлагается обращаться до 1 декабря 2026 года в УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (8442) 30-32-71.