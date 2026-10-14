



14 октября в Дзержинском районе Волгограда произошла крупная авария. По информации очевидцев, во время проведения земляных работ строительная техника повредила газопровод большого диаметра. В результате газ заполнил округу, в том числе и проник в находящиеся на ул. Новодвинской образовательные учреждения.

Отмену занятий и эвакуацию учеников подтвердили редакции в администрации Академического колледжа. Кроме того, о загазованности журналистам рассказали и ученики находящегося поблизости колледжа сервиса и торговли.





По информации очевидцев, нескольким ученикам потребовалась медицинская помощь. В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, в больницу №25 были доставлены три пациентки. Они находятся в токсикологическом отделении. Угрозы их жизни нет.





Согласно собственным источникам редакции в экстренных службах, пострадавшим студенткам 18-19 лет.

Отметим, ИА «Высота 102» запросило официальный комментарий по сложившейся ситуации в городской газовой службе.

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»