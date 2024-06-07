Крупный пожар тушат на полигоне твердых отходов под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области 7 июня утром произошел пожар на полигоне твердых коммунальных отходов на ул. Александрова, 56к. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время пожарные расчеты остаются на месте происшествия. В мэрии города-спутника сообщают, что ситуация находится на контроле.







По сведениям ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В администрации Волжского уточняют, что о пожаре стало известно рано утром.

– Сегодня в 4:22 на ул. Александрова, 56к – полигон твердых бытовых отходов – произошло возгорание. Выездная станция городской экологической службы сделала заборы проб, результаты будут направлены в контрольно-надзорные органы, – сообщают чиновники.

Интересно, что данным администрации пожар был ликвидирован в 06.57, однако в ГУ МЧС сообщают, что расчеты находятся на месте происшествия – тушение продолжается.

Разнится и информация о времени возникновения пожара: в мэрии о нем знали уже в 4 утра, а вызов на пульт диспетчера ГУ МЧС поступил лишь в 08.15.

Фото, видео: Жесть Волжский / t.me