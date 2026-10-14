Главное

Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Федеральные новости

Федеральные новости
 Режим повышенной готовности введен из-за угрозы разлива нефти в Чёрном море
После атак безэкипажных катеров на морские суда, произошедших 6 октября в акватории Черного моря, краевые власти Краснодарского края дали оценку текущей обстановке. Как сообщает ИА «Живая Кубань», в результате...
Федеральные новости
 ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка под Саратовом
В ночь на 14 октября город Балаково Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Как передает ИА «СарИнформ», в результате удара был повреждён центр обработки данных Сбербанка. Об этом журналистам сообщил...
Общество

Под Волгоградом до 15 лет тюрьмы грозит кумылженцу за расстрел свояка

Общество 14.10.2026 13:02
0
14.10.2026 13:02


В Кумылженском районе Волгоградской области правоохранители вынуждены были вмешаться в семейную драму, закончившуюся расстрелом 37-летнего местного жителя. 11 октября мужчина вместе с бывшим 36-летним родственником решили обсудить вопрос воспитания детей сестры, однако конфликт быстро перерос в перепалку, а затем вышел из-под контроля.

- В ходе ссоры 36-летний мужчина достал травматический пистолет и произвел выстрел в лицо оппоненту, а когда тот стал убегать, продолжил стрельбу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В СУ СК России по Волгоградской области уточнили, что потерпевшему удалось спастись во многом благодаря экстренной медицинской помощи, а стрелок сознательно целился в жизненно важные органы. Информацию о произошедшем правоохранителям передали врачи.

Отметим, подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2026 14:42
Общество 14.10.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 13:48
Общество 14.10.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 13:02
Общество 14.10.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 12:41
Общество 14.10.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 11:11
Общество 14.10.2026 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 11:04
Общество 14.10.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:58
Общество 14.10.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:31
Общество 14.10.2026 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:19
Общество 14.10.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:10
Общество 14.10.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:06
Общество 14.10.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:03
Общество 14.10.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 10:00
Общество 14.10.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 09:29
Общество 14.10.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2026 09:28
Общество 14.10.2026 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
Волгоградцы одобрили наделение мэрии полномочиями по контролю за табаком и алкоголемСмотреть фотографии
14:05
Открыт набор в Институт ФСБ в Санкт-Петербурге: как поступить волгоградцамСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде осудили грабителя-рекордсмена за 61 кражу из магазиновСмотреть фотографии
13:20
Полиция проводит проверку после падения ребенка из окна в ВолжскомСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом до 15 лет тюрьмы грозит кумылженцу за расстрел своякаСмотреть фотографии
12:42
В Волжском из окна пятиэтажки выпал ребенокСмотреть фотографии
12:20
Режим повышенной готовности введен из-за угрозы разлива нефти в Чёрном мореСмотреть фотографии
11:27
В Камышине байкер спровоцировал смертельное ДТП с «Ладой» и лакшери-иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Правозащитники заставили волгоградца выплатить сыну 400 тысяч по алиментамСмотреть фотографии
11:05
ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка под СаратовомСмотреть фотографии
11:04
За сброс нечистот в ЖК Волгограда ассенизатор выплатит 5 млнСмотреть фотографии
10:58
В Дубовке пять человек пострадали после столкновения иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
Жителей Аксая попросили не выходить на улицу из-за горящих складовСмотреть фотографии
10:19
Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде началась консервация фонтанов на зимуСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцы вновь столкнулись с трудностями заказа таксиСмотреть фотографии
10:03
ВС РФ нанесли массированный удар по ЦОДам и ТЭЦ УкраиныСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом приставы с силовиками «отбили» попытку нападения на конвойСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом подросток выстрелил в глаз своему сверстникуСмотреть фотографии
09:33
На севере Волгограда задержан подозреваемый в незаконном хранении оружияСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
В МЧС назвали причину пожара в доме на улице Мичурина в МихайловкеСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом по суду медсестра восстановила право на досрочную пенсиюСмотреть фотографии
08:59
902 БПЛА уничтожено 14 октября: Волгоградская область в числе атакованных субъектовСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом поисковики подняли части пикирующего бомбардировщика Пе-2Смотреть фотографии
08:49
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко проведёт приём гражданСмотреть фотографии
08:26
Мощи пяти великомучеников прибудут в храм Александра НевскогоСмотреть фотографии
08:13
Метеочувствительные волгоградцы ощутят магнитную бурю 14 октябряСмотреть фотографии
07:55
Волгоградские кикбоксёры на турнире «Династия»: первая победа и урок рингаСмотреть фотографии
07:38
Волгоградские гандболистки вызваны в состав молодёжной сборнойСмотреть фотографии
07:22
О ноябрьской прибавке к пенсии рассказали волгоградцамСмотреть фотографии
 