Под Волгоградом до 15 лет тюрьмы грозит кумылженцу за расстрел свояка





В Кумылженском районе Волгоградской области правоохранители вынуждены были вмешаться в семейную драму, закончившуюся расстрелом 37-летнего местного жителя. 11 октября мужчина вместе с бывшим 36-летним родственником решили обсудить вопрос воспитания детей сестры, однако конфликт быстро перерос в перепалку, а затем вышел из-под контроля.

- В ходе ссоры 36-летний мужчина достал травматический пистолет и произвел выстрел в лицо оппоненту, а когда тот стал убегать, продолжил стрельбу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В СУ СК России по Волгоградской области уточнили, что потерпевшему удалось спастись во многом благодаря экстренной медицинской помощи, а стрелок сознательно целился в жизненно важные органы. Информацию о произошедшем правоохранителям передали врачи.

Отметим, подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области