Переезд в Советском районе Волгограда закроют на ремонт 15 и 16 октября





В связи с ремонтными работами с 15:00 15 октября до 1:00 16 октября будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 16 км в районе станции имени Максима Горького. Об этом сообщает Приволжская железная дорога.

Переезд расположен вблизи остановки общественного транспорта «Кольцо» у пересечения улиц Волгоградской и Буденного в Советском районе. На время работ объезд будет осуществляться по автомобильной дороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

Фото: архив V102.RU