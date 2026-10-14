



Сегодня, 14 октября, отмечается православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. У наших предков Покров считался встречей осени и зимы, что отразилось в пословице: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зимушка-зима». За сотни лет наблюдений сложились приметы, по которым можно судить о том, какая погода ждет жителей Волгоградской области в ближайшие месяцы.

Так, например, если бы сегодня в регионе выпал снег, то в регионе ожидали бы раннюю и снежную зиму. Отсутствие снега, что наблюдается сегодня, намекает на то, что устойчивого снежного покрова не будет до декабря, а по некоторым наблюдениям – и до Рождества.

Дождь предрекал на Покров сырую и малоснежную зиму. О том, какая будет зима, можно было понять и по направлению ветра. Если на Покров ветер был северным или восточным, это обещало суровую зиму с морозами и метелями, если дул южный, то зима должна была быть мягкой и снежной. Переменчивый ветер означал чередование морозов и оттепелей.

Еще одна примета касалась лиственного убранства деревьев. Если берёзы и дубы полностью сбрасывали листья к 14 октября, народ надеялся на мягкую зиму. Если на деревьях осталось много листвы, что мы видим сегодня, – все готовились к затяжным зимним морозам.

Следили наши предки и за поведением птиц и животных. Если журавли улетали до Покрова, это означало ранний приход холодной зимы. А, если задерживались, то холода приходили позже. Когда к Покрову белка полностью меняла мех, предполагалось, что зима будет снежной.

Ясный и теплый день, который сегодня и наблюдают жители Волгоградской области, предрекал долгую и теплую осень.