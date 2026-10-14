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Общество

Затяжная зима и теплая осень: погоду на ближайшие месяцы предрекли волгоградцам приметы на Покров

Общество 14.10.2026 15:12
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14.10.2026 15:12


Сегодня, 14 октября, отмечается православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. У наших предков Покров считался встречей осени и зимы, что отразилось в пословице: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зимушка-зима». За сотни лет наблюдений сложились приметы, по которым можно судить о том, какая погода ждет жителей Волгоградской области в ближайшие месяцы. 

Так, например, если бы сегодня в регионе выпал снег, то в регионе ожидали бы раннюю и снежную зиму. Отсутствие снега, что наблюдается сегодня, намекает на то, что устойчивого снежного покрова не будет до декабря, а по некоторым наблюдениям – и до Рождества. 

Дождь предрекал на Покров сырую и малоснежную зиму.  О том, какая будет зима, можно было понять и по направлению ветра. Если на Покров ветер был северным или восточным, это обещало суровую зиму с морозами и метелями, если дул южный, то зима должна была быть мягкой и снежной. Переменчивый ветер означал чередование морозов и оттепелей. 

Еще одна примета касалась лиственного убранства деревьев. Если берёзы и дубы полностью сбрасывали листья к 14 октября, народ надеялся на мягкую зиму. Если на деревьях осталось много листвы, что мы видим сегодня, – все готовились к затяжным зимним морозам.

Следили наши предки и за поведением птиц и животных. Если журавли улетали до Покрова, это означало ранний приход холодной зимы. А, если задерживались, то холода приходили позже. Когда к Покрову белка полностью меняла мех, предполагалось, что зима будет снежной. 

Ясный и теплый день, который сегодня и наблюдают жители Волгоградской области, предрекал долгую и теплую осень. 

Осталось совсем немного, чтобы убедиться в верности или неточности народных примет – осень уже приближается к своему экватору. 

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