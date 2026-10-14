В Волгограде осудили грабителя-рекордсмена за 61 кражу из магазинов





В Краснооктябрьском районе Волгограда суд поставил точку в уголовном деле о серийном грабителе Андрее Г. 21-летний житель Краснодара умудрился с 2024 года 61 раз обокрасть волгоградские магазины. Ещё трижды ему не удалось довести задуманное до конца.

Фигурант выносил из магазинов продукты питания, бытовую химию и алкоголь. Разживался молодой человек в сетевых магазинах: «Красное и Белое», «Бристоль», «Пятерочка», «Магнит». В общей сложности ущерб от его действий составил 650 тыс. рублей.

Отметим, Андрей Г. признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ему назначено наказание – 2 года 3 месяца и 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»