ФСБ задержала волгоградца за спонсирование ИГИЛ*

В Волгоградской области задержан 30-летний местный житель по подозрению в спонсировании международных террористических организаций. Об этом V102.RU сообщили в УФСБ России по региону.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что мужчина перечислял деньги международным организациям (ИГИЛ*, «Катиба Таухид валь-Джихад» ), которые признаны в России террористическими, для их деятельности.







В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области