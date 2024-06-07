ФСБ задержала волгоградца за спонсирование ИГИЛ*

В Волгоградской области задержан 30-летний местный житель по подозрению в спонсировании международных террористических организаций. Об этом V102.RU сообщили в УФСБ России по региону.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что мужчина перечислял деньги международным организациям (ИГИЛ*, «Катиба Таухид валь-Джихад» ), которые признаны в России террористическими, для их деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности).
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»
Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области